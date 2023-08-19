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У Києві з’явився Центр ветеранського розвитку: як він працюватиме

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Києві з’явився Центр ветеранського розвитку: як він працюватиме
Центр відкрили на базі Національного авіаційного університету
фото: Марина Хонда/Facebook

Ветерани у центрі зможуть здобути нові знання та навички

На базі Національного авіаційного університету відкрили перший у столиці Центр ветеранського розвитку. Про це повідомила заступниця голови Київської міськдержадміністрації Марина Хонда.

«Тут наші Захисники та Захисниці зможуть підвищити свої професійні кваліфікації. Також вони зможуть здобути нову професію, отримати нові знання та навички. Це допоможе їм швидше знайти роботу в цивільному житті», – написала Марина Хонда.

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За словами заступниці глови КМДА, Центр ветеранського розвитку – це не тільки місце для навчання та перекваліфікації. Це також місце, де ветерани зможуть зустрічатися, спілкуватися та підтримувати один одного. Зможуть обмінюватися досвідом та ідеями, створювати нові проєкти та розвивати свої бізнеси.

«Домовилися, що перша група буде сформована з киян», – підсумувала посадовиця.

Нагадаємо, ветерани, ветеранки, члени сімей загиблих захисників і захисниць можуть отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень

Український ветеранський фонд Мінветеранів вже понад рік підтримує ветеранський бізнес. За 2022 рік 269 ветеранів і членів родин загиблих захисників і захисниць отримали фінансове підсилення. В тому числі і за програмою «20 тисяч».

Теги: навчання Марина Хонда

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