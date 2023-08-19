У Києві з’явився Центр ветеранського розвитку: як він працюватиме

Ветерани у центрі зможуть здобути нові знання та навички

На базі Національного авіаційного університету відкрили перший у столиці Центр ветеранського розвитку. Про це повідомила заступниця голови Київської міськдержадміністрації Марина Хонда.

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«Тут наші Захисники та Захисниці зможуть підвищити свої професійні кваліфікації. Також вони зможуть здобути нову професію, отримати нові знання та навички. Це допоможе їм швидше знайти роботу в цивільному житті», – написала Марина Хонда.

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За словами заступниці глови КМДА, Центр ветеранського розвитку – це не тільки місце для навчання та перекваліфікації. Це також місце, де ветерани зможуть зустрічатися, спілкуватися та підтримувати один одного. Зможуть обмінюватися досвідом та ідеями, створювати нові проєкти та розвивати свої бізнеси.

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«Домовилися, що перша група буде сформована з киян», – підсумувала посадовиця.

Нагадаємо, ветерани, ветеранки, члени сімей загиблих захисників і захисниць можуть отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень.

Український ветеранський фонд Мінветеранів вже понад рік підтримує ветеранський бізнес. За 2022 рік 269 ветеранів і членів родин загиблих захисників і захисниць отримали фінансове підсилення. В тому числі і за програмою «20 тисяч».