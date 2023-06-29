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Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень

glavcom.ua
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Програма #Варто відбувається у конкурсному форматі. Учасники будуть захищати бізнес-проєкти перед експертною радою
фото: Український ветеранський фонд

Український ветеранський фонд Мінветеранів запустив 3 конкурсну програму на підтримку ветеранського бізнесу у 2023 році. 

Ветерани, ветеранки, члени сімей загиблих захисників і захисниць можуть отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень.

Останній день прийому заявок – 13 липня 2023 року (до 23:49 за київським часом)

Деталі та подача за посиланням.

Хто може взяти участь у конкурсній програмі?

  • ветерани та ветеранки
  • члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України

Фінансову підтримку можуть отримати:

  • ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці
  • юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України

Програма #Варто відбувається у конкурсному форматі. Учасники будуть захищати бізнес-проєкти перед експертною радою. 

Український ветеранський фонд Мінветеранів вже понад рік підтримує ветеранський бізнес. За 2022 рік 269 ветеранів і членів родин загиблих захисників і захисниць отримали фінансове підсилення. В тому числі і за програмою «20 тисяч».

Український ветеранський фонд Мінветеранів підтримає ветеранів як на старті, так і в розвитку власної справи.

Теги: бізнес ветеран Міністерство у справах ветеранів

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