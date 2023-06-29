Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Український ветеранський фонд Мінветеранів запустив 3 конкурсну програму на підтримку ветеранського бізнесу у 2023 році.
Ветерани, ветеранки, члени сімей загиблих захисників і захисниць можуть отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень.
Останній день прийому заявок – 13 липня 2023 року (до 23:49 за київським часом)
Деталі та подача за посиланням.
Хто може взяти участь у конкурсній програмі?
- ветерани та ветеранки
- члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України
Фінансову підтримку можуть отримати:
- ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці
- юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України
Програма #Варто відбувається у конкурсному форматі. Учасники будуть захищати бізнес-проєкти перед експертною радою.
Український ветеранський фонд Мінветеранів вже понад рік підтримує ветеранський бізнес. За 2022 рік 269 ветеранів і членів родин загиблих захисників і захисниць отримали фінансове підсилення. В тому числі і за програмою «20 тисяч».
Український ветеранський фонд Мінветеранів підтримає ветеранів як на старті, так і в розвитку власної справи.
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