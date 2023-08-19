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Пожежа на Київщині: міністр МВС назвав причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пожежа на Київщині: міністр МВС назвав причину
На Кільцевій дорозі Києва зранку 19 серпня пролунали вибухи
фото: скріншот з відео

Вибухи сталися внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів

На Кільцевій дорозі Києва зранку 19 серпня пролунали вибухи, хоча повітряної тривоги не оголошували. Піднявся великий стовп чорного диму. Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, за попередньою інформацією причиною вибухів стала детонація вибухонебезпечних предметів.

«За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація», – написав Клименко.

Наразі слідчі та криміналісти Нацполіції працюють на місці події.

Нагадаємо, вибухи з подальшою пожежею сталися в складському приміщенні на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС на Київщині. У результаті інциденту є постраждалі працівники експертної служби. Наразі пожежу локалізовано.

Раніше повідомлялося, що на околиці Києва прогриміли вибухи. Повітряної тривоги не було оголошено.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу «в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги». «В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – написав він у телеграм-каналі.

Згодом ДСНС повідомила, що у с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні.

Теги: Київ МВС пожежа Ігор Клименко вибух

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