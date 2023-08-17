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СБУ затримала колишнього поліцейського, який організував масштабний наркотрафік на Київщині

Діана Гасюк
glavcom.ua
СБУ затримала колишнього поліцейського, який організував масштабний наркотрафік на Київщині
СБУ затримала на Київщині наркоторговців, у яких вилучено рекордні за останні роки понад 20 тонн «товару»
фото: СБУ

За даними слідства, керівником злочинної групи виявився колишній посадовець підрозділу поліції, який раніше займався боротьбою з наркозлочинністю

Служба безпеки нейтралізувала на Київщині злочинне угруповання, яке збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон. Про це інформує пресслужба СБУ.

Під час проведення спеціальної операції, агенти СБУ вилучили надзвичайно велику кількість прекурсорів, які використовуються для створення наркотичних засобів. Серед них було конфісковано понад 20 тонн матеріалів, що є «рекордним показником за останні роки». Також було виявлено близько 150 кілограмів мефедрону, що є психотропною речовиною. Загальна оцінка цінності цих конфіскованих матеріалів перевищує 30 мільйонів гривень.

За даними слідства, керівником злочинної групи виявився колишній посадовець підрозділу поліції, який раніше займався боротьбою з наркозлочинністю. Він привернув свого колишнього колегу до співпраці, завдяки чому вони разом розробили схему перевезення заборонених речовин через так звану «зеленку». Одна з інших осіб у групі відігравала роль забезпечення комунікацій між учасниками групи.

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Підозрювані займалися розповсюдженням оптових партій сильних наркотичних речовин та психотропних засобів за межі країни. Вони здійснювали отримання "товару" для подальшого продажу з двох нарколабораторій, розташованих на територіях Київської та Житомирської областей. Ці лабораторії функціонували для виробництва значних обсягів психотропних речовин, включаючи мефедрон.

Головного організатора злочинної схеми затримали під час спроби переправити за кордон 15 кілограмів психотропних речовин. Пізніше на Київщині також був затриманий інший підозрюваний.

Прокуратура повідомила трьом злочинцям про підозру у контрабанді наркотиків, психотропів, їх аналогів чи прекурсорів (ч. 3 ст. 305 КК України).

На цей час всі підозрювані перебувають під вартою.

Теги: СБУ партії кордон перевезення

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