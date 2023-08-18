Київська влада перейнялася ментальним здоров'ям мешканців столиці

Для діяльності Координаційного центру з питань ментального здоров’я міста Києва зараз формується робоча група

Через війну в Києві постійно збільшується кількість людей, які потребують фахової допомоги у збереженні свого ментального здоров’я

В умовах повномасштабної війни розбудова комплексної системи піклування про ментальне здоров’я громадян стає особливо актуальною. Підтримка ментального здоров’я киян – пріоритет міста. Про це заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час першої зустрічі Координаційного центру з питань ментального здоров’я міста Києва.

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«Через повномасштабне вторгнення в Києві постійно збільшується кількість людей, які потребують фахової допомоги у збереженні свого ментального здоров’я. На жаль, не всі люди можуть отримати необхідну допомогу вчасно. Бо дуже часто просто не розуміють, як важливо звертати увагу на свій ментальний стан, і не знають, де шукати допомогу в разі потреби. Кияни повинні знати, як допомогти собі та близьким у стресовій ситуації, куди звертатися. Формування нової культури підтримки ментального здоров’я є пріоритетним завданням для міста», – зазначила Хонда.

На першому етапі триває збір анкет від надавачів послуг та від отримувачів. Результати допоможуть визначити спільні точки докладання першочергових зусиль щодо вдосконалення вже наявних сервісів та запуску нових, а також наблизити систему психосоціальної підтримки до містян.

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«Для діяльності Координаційного центру з питань ментального здоров’я міста Києва зараз формуємо робочу групу. Її мета – оцінка потреб надавачів та отримувачів психосоціальної допомоги, картування сервісів, визначення потреб киян у сфері ментального здоров’я, а також координація з міжнародними організаціями», – розповіла заступниця голови КМДА.

Учасниками робочої групи можуть стати представники громадських організацій, які надають психосоціальну підтримку на території міста Києва. Для участі в робочій групі представникам громадських організацій та благодійних фондів необхідно заповнити коротку гугл-форму.

Нагадаємо, організація «Bloomberg Philanthropies» допоможе столичній владі трансформувати міські публічні послуги. У результаті українська столиця отримає дорожню карту трансформації міських послуг та конкретні цифрові інструменти для покращення психічного здоров’я постраждалих від війни.