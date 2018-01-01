  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Києві знесли хрест, встановлений церквою Московського патріархату

    Третього лютого активісти обіцяють розпочати демонтаж МАФу Московського патріархату на Десятинній
    У Києві громадські активісти демонтували хрест Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомляє Еспресо.TV. Хрест знаходився на вулиці Золотоворітській, навпроти будівлі Державної прикордонної служби, неподалік цього місця розташована головна будівля СБУ. [READ_MORE] Активісти вважають, що хрест було
    • Сьогодні, 19:12
    • Розсилка

    Третього лютого активісти обіцяють розпочати демонтаж МАФу Московського патріархату на Десятинній

    У Києві громадські активісти демонтували хрест Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомляє Еспресо.TV.

    Хрест знаходився на вулиці Золотоворітській, навпроти будівлі Державної прикордонної служби, неподалік цього місця розташована головна будівля СБУ.

    Читайте також

    Активісти вважають, що хрест було встановлено незаконно і якщо не звертати увагу на цю ситуацію, то незабаром на цьому місці з'явиться черговий МАФ московського патріархату. Вони також посилаються на слова представників київської влади, за якими такі споруди є незаконними.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Києві знесли хрест, встановлений церквою Московського патріархату
    У Києві знесли хрест, встановлений церквою Московського патріархату
    У Києві знесли хрест, встановлений церквою Московського патріархату
    У Києві знесли хрест, встановлений церквою Московського патріархату
    У Києві знесли хрест, встановлений церквою Московського патріархату

    Зазначається, що завтра, 3 лютого, активісти обіцяють розпочати демонтаж МАФу Московського патріархату на Десятинній.

    Читайте також
    Київ УПЦ МП активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ