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У Києві знову піднявся рівень води у Дніпрі (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві знову піднявся рівень води у Дніпрі (фото)
За останню добу вода піднялася ще на п'ять см
фото: КМВА

У місті зберігається перший (жовтий) рівень небезпеки

У столиці піднявся рівень води у Дніпрі. При цьому аварійних підтоплень не зафіксовано. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Станом на десяту ранку 6 травня рівень води у Дніпрі біля мосту «Метро» становить 9308 см, що на п'ять см більше, ніж минулої доби.

«Динаміка підйому та зниження показників повені на річці Дніпро в межах міста Київ залежить від роботи Київської та Канівської гідроелектростанцій», – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

У столиці зберігається перший (жовтий) рівень небезпеки, але аварійних підтоплень не зафіксовано.

При цьому утримується затоплення заплави до 50 см. Підтопленими залишаються заплавні території – острови в парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

«Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічного водопілля триває», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що зранку 5 травня рівень води річки Дніпро у Києві біля моста «Метро» становив 9 298см (за Балтійською системою висот).

До слова, 5 травня на бульварі Павла Вірського у Києві стався провал біля колодязя на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400 мм. Рух транспорту обмежено однією смугою бульвару в бік метро «Нивки».

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Теги: Дніпро Київ річка вода

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