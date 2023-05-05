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У Києві провалилась проїжджа частина дороги: рух транспорту тимчасово обмежено

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві провалилась проїжджа частина дороги: рух транспорту тимчасово обмежено
Орієнтовний термін усунення аварії – одна доба
фото ілюстративне

Рух транспорту обмежено однією смугою бульвару в бік метро «Нивки»

На бульварі Павла Вірського у Києві стався провал біля колодязя на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400 мм. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Зазначається, що провал утворився на проїжджій частині за адресою вул. Павла Вірського, 39. На місці встановлено огородження, працюють фахівці «Київводоканалу». Орієнтовний термін усунення аварії – одна доба.

«Рух транспорту наразі обмежено однією смугою бульвару у бік станції метро «Нивки». Просимо водіїв враховувати цю інформацію під час планування маршруту», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Києву та області загрожують нові підтоплення.

1 травня у Києві сталася аварія на насосній станції.

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Теги: Київ метро автомобіль

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