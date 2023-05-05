У Києві провалилась проїжджа частина дороги: рух транспорту тимчасово обмежено

Рух транспорту обмежено однією смугою бульвару в бік метро «Нивки»

На бульварі Павла Вірського у Києві стався провал біля колодязя на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400 мм. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

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Зазначається, що провал утворився на проїжджій частині за адресою вул. Павла Вірського, 39. На місці встановлено огородження, працюють фахівці «Київводоканалу». Орієнтовний термін усунення аварії – одна доба.

«Рух транспорту наразі обмежено однією смугою бульвару у бік станції метро «Нивки». Просимо водіїв враховувати цю інформацію під час планування маршруту», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що Києву та області загрожують нові підтоплення.

1 травня у Києві сталася аварія на насосній станції.