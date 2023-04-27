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Голова культурної комісії Київради розказала, з яким боєм перейменовувалися Московські вулиця, міст та площа

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Голова культурної комісії Київради розказала, з яким боєм перейменовувалися Московські вулиця, міст та площа
Російське вторгнення у лютому дуже змінило ситуацію та активізувало процес дерусифікації столиці
фото з відкритих джерел

Від початку повномасштабної війни у Києві перейменовано 289 вулиць, проспектів, провулків

Влада хотіла перейменувати Московські вулицю, проспект, площу та міст ще у 2015 році. Проте тоді був неабиякий спротив зі сторони українців. Про це голова культурної комісії Київради Вікторія Муха розповіла в інтервʼю «Главкому».

До 24 лютого минулого року Київ був у лідерах серед українських міст за кількістю топонімів, пов’язаних із Росією, проте вже наприкінці 2022-го столиця стала лідером із кількості перейменованих вулиць та площ. Депутатка пояснила, чому це масштабне, але таке потрібне перейменування, не відбувалося раніше: до повномасштабної війни змінювали назви, які були пов’язані з декомунізацією та конкретними ініціативами, які надходили, зокрема для вшанування пам’яті видатних осіб та загиблих захисників.

Російське вторгення у лютому дуже змінило ситуацію та активізувало процес дерусифікації Києва. Нарешті виник величезний суспільний запит.

«У 2015 році я ініціювала перейменування Московської вулиці, Московського проспекту, Московської площі та Московського мосту. На комісію з перейменувань, на якій розглядалась ініціатива, прийшли мешканці вулиці Московської і сказали, що їм абсолютно нормально жити із такою назвою. Уявіть, це було після анексії Криму, окупації частини Луганської та Донецької областей... І супротив перейменуванню був такий, що комісії довелося відкласти це питання», – розповіла Муха.

Вона пояснила, що зараз люди краще усвідомлюють важливість цього невідворотного процесу, чому і для чого це потрібно робити. За рахунок цього усвідомлення дерусифікації Києва відбувається швидко. 

«Лише минулого тижня президент підписав закон про деколонізацію, а ми цей процес розпочали ще минулого року і вже значною мірою очистили топонімічний простір від нав’язаних імперсько-російських маркерів», – додала голова культурної комісії Київради.

Зауважимо, від початку повномасштабної війни у Києві перейменовано 289 вулиць, проспектів, провулків.

Нагадаємо, парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Закон передбачає заборону присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта.

Як відомо, частина вулиць відтепер отримає назви на честь відомих політичних діячів – вулиці Рейгана, Черчилля та Орвела: які нові перейменування готує столична влада.

Раніше повідомлялося, що Київрада готується перейменувати станцію метро «Площа Льва Толстого»: вважають символічним, якщо наступною після станції «Майдан Незалежності» буде станція «Площа Українських Героїв».

До слова, 23 березня депутати Київради перейменували ще кілька вулиць і площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Того дня Площа Льва Толстого стала Площею Українських Героїв.

Читайте також: Депутат Київради Вікторія Муха: Є пропозиції перейменувати вулицю на честь Залужного. Але не можна
Теги: столиця вулиця Київрада дерусифікація Київ

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