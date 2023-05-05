Весняне водопілля: яка ситуація з підтопленнями в Києві

Сьогодні у столиці зафіксований спад повені

Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий)

Станом на 10:00 5 травня рівень води р. Дніпро у Києві біля моста «Метро» становить 9 298см (за Балтійською системою висот). Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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«Температура води: 14°C. Після останніх семи днів підйому водопілля, коли рівень води в межах столиця сумарно зріс на 19 см, сьогодні зафіксований спад повені», – йдеться в повідомленні.

Впорівняні з попереднім днем рівень води впав на 11 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано.

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Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 45-50 см.

Залишаються підтопленими заплавні території – острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення.

Нагадаємо, сьогодні на бульварі Павла Вірського у Києві стався провал біля колодязя на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400 мм. Рух транспорту обмежено однією смугою бульвару в бік метро «Нивки».