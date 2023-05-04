Атака дронів на Київ: влада уточнила інформацію про руйнування

У Києві повітряна тривога тривала майже чотири години

Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі та дорожнє покриття

У результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях біля приблизно 10 будинків впали уламки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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«Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття», – йдеться в повідомленні.

Інформації щодо потерпілих громадян немає. Решта уточнюється.

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Нагадаємо, у Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02. Також небезпека спостерігалася і в низці східних, північних, центральних і південних областей України.

Рашисти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих бєприприпасів типу Shahed та ракет, ймовірно балістичного типу.