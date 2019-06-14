На ЧАЕС з’явиться гігантський мурал: оголошено переможця конкурсу (фото)



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Валерій Коршунов - «Погляд у майбутнє» Фото: Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

Мурал розмістять на східній стіні машинного залу, яка виходить на офісні приміщення ЧАЕС

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» оголосило переможця конкурсу за найкращий мурал на ЧАЕС.

Як повідомлялося, на конкурс було подано 24 роботи. Ще 6 робіт було надіслано після закінчення терміну подачі ескізів, вони участі у конкурсі не брали.

«Після обробки протоколів журі, що враховують наступні критерії: тематична відповідність, креативність, художня доцільність, інноваційність роботи, а також після підрахунку балів глядацького голосування у Facebook переможцем було обрано Валерія Коршунова з роботою «Погляд у майбутнє», - повідомила пресслужба Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС».

Загальний протокол учасників можна завантажити тут.

Згідно з Порядком проведення конкурсу переможець нагороджується ексклюзивною дводенною персональною екскурсією на Чорнобильську АЕС та у місто Прип'ять (допускається група до 3-х осіб), а також 5000 гривень.

Нагадаємо, конкурс на найкращий ескізний проект для створення муралу на ЧАЕС стартував 3 квітня. Проекти приймалися до 3 травня.

Завданням конкурсу було розроблення проекту муралу розміром 18,5 х 57,9 м, до якого входять кольоровий ескіз, назва проекту, концепція та короткий опис.

Мурал розмістять на східній стіні машинного залу, яка виходить на офісні приміщення ЧАЕС. Його щодня бачитиме приблизно тисяча працівників і відвідувачів станції.