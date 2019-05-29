Шукай цікаве у Києві: золоту туфельку Сержа Лифаря вилили з бронзи (фото, відео)



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Скульптурка «Золота туфелька Сержа Лифаря» Фото: Юлія Бевзенко, Facebook

Шістнадцята бронзова міні-скульптурка встановлена в Києві

Сьогодні, 29 травня, у Києві відкрилася шістнадцята міні-скульптурка проекту «Шукай».

Новою скульптуркою стала золота туфелька Сержа Лифаря. Її встановили на перетині бульвару Тараса Шевченка і вулиці Пушкінської.

Автор проекту «Шукай» Юлія Бевзенко розповіла: «Золота балетна туфелька – міжнародна нагорода в галузі хореографії, вручена киянину Сержу Лифарю у 1955 році з нагоди 25-річної творчої діяльності в Національній опері Франції. З 1955 року туфелька зберігалась в домі Сержа Лифаря, але після його смерті його дружина подарувала її Музею історичних коштовностей, а згодом туфелька була передана до Національного музею історії України».

Вона подякувала директорці музею Тетяні Сосновській за можливість подивитися цю унікальну туфельку в стінах музею та за можливість придбати права на використання символу в проекті «Шукай».

«Серж Лифар народився в Києві 2 квітня 1905 року. Почав займатися балетом тільки в 16 років. Лифар помер у Лозанні 15 грудня 1986 року і був похований на кладовищі Сент Женев'єв де Буа, розташованому у Парижі. На постаменті напис: «Serge Lifar de Kiev» — «Серж Лифар з Києва», це було його останнє побажання», - розповіла Бевзенко.

Висота скульптурки «Золота туфелька» - 17 см. Скульптор – Юрій Білявський

Легенда: «Потри мене і сягнеш неймовірної височини».

Нагадаємо, до цього у Києві було встановлено вже 15 міні-скульптур проекту «Шукай». Остання з них - скульптурку Кирила Кожум’яки на Рибальському острові.