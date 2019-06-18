Полунично-мопсовий фреш: на Позняках з’явився новий мурал (фото)
Яскравий мурл створив відомий київський художник
У Дарницькому районі Києва, на Позняках, у дворі одного з будинків зявився мурал із яскравим зображенням собаки породи мопс. Створив його відомий київський художник Віталій Гідеван.
«Полунично-мопсовий фреш і +1 барвистий дворик...» - підписав він фото нового муралу на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, Гідеван вже створив десятки муралів у Києві. Зокрема, у тихому шкільному дворику за адресою Круглоуніверситетська, 7 оселилася казкова сова.
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