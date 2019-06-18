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    Полунично-мопсовий фреш: на Позняках з’явився новий мурал (фото)

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    Мурал на Позняках - Полунично-мопсовий фреш: на Позняках з’явився новий мурал (фото)
    Мурал на Позняках
    Фото: Віталій Гідеван, Facebook

    Яскравий мурл створив відомий київський художник

    У Дарницькому районі Києва, на Позняках, у дворі одного з будинків зявився мурал із яскравим зображенням собаки породи мопс. Створив його відомий київський художник Віталій Гідеван.

    «Полунично-мопсовий фреш і +1 барвистий дворик...» - підписав він фото нового муралу на своїй сторінці у Facebook.

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    Полунично-мопсовий фреш: на Позняках з’явився новий мурал (фото)
    Полунично-мопсовий фреш: на Позняках з’явився новий мурал (фото)
    Фото: Віталій Гідеван, Facebook

    Нагадаємо, Гідеван вже створив десятки муралів у Києві. Зокрема, у тихому шкільному дворику за адресою Круглоуніверситетська, 7 оселилася казкова сова. 

    А у Дніпровському районі Києва є мурал, на якому зображений чарівний Пегас.

    Напередодні новорічних свят у Києві з’явився мурал, на якому зображено символ 2019 року – свиня.

    На стіні гімназії-інтернату №13 у Солом’янському районі Києва намальовано мурал з доповненою реальністю.

    На набережній Дніпра у Києві з’явився мурал, на якому зображено казкове створіння, що жило на дні річки, і дівчинка.

    На фасаді одного зі столичних дитячих садочків створено мурал з деревами і великою черепахою.

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