У Києві з’явилася скульптура знаменитого столичного сухого варення (фото)

Знамените київське сухе варення увічнено в бронзі

У Києві з'явився ще один міні-символ: знамените столичне «сухе варення» тепер увічнено в бронзі. Це вже четверта з дванадцяти скульптур проекту «Шукай». Про це повідомила організатор проекту Юлія Бевзенко на своїй instagram-сторінці. «Ми вже встановили котлету по-київськи, київський каштан, київський торт і



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Фото: Юлія Бевзенко, Instagram Міні-скульптурка київського сухого варення

Знамените київське сухе варення увічнено в бронзі

У Києві з'явився ще один міні-символ: знамените столичне «сухе варення» тепер увічнено в бронзі.

Це вже четверта з дванадцяти скульптур проекту «Шукай». Про це повідомила організатор проекту Юлія Бевзенко на своїй instagram-сторінці.

«Ми вже встановили котлету по-київськи, київський каштан, київський торт і ось… міні-скульптурку київського сухого варення. Всього буде дванадцять символів і я вже знаю, які і де. Але для вас секрет!» - написала вона.

Дівчина розповіла, що ще в 14-м столітті в Києві варили яблука, груші, гарбуз, буряк - овочі і фрукти, перетворюючи їх у варення, тільки все було великими дольками, як цукати. «Це знаменитий київський символ, який пам'ятають ті, кому сьогодні мінімум 65 років, і ті, хто колись бував на екскурсіях по Подолу», - зазначила Бевзенко.

Скульптура розташовується за адресою: Андріївський узвіз, 2 Д.

Її автор - Марко Галенко.