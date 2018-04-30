У Києві з’явилася скульптура знаменитого столичного сухого варення (фото)
- Сьогодні, 12:18
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Міні-скульптурка київського сухого варення
Знамените київське сухе варення увічнено в бронзі
У Києві з'явився ще один міні-символ: знамените столичне «сухе варення» тепер увічнено в бронзі.
Це вже четверта з дванадцяти скульптур проекту «Шукай». Про це повідомила організатор проекту Юлія Бевзенко на своїй instagram-сторінці.
«Ми вже встановили котлету по-київськи, київський каштан, київський торт і ось… міні-скульптурку київського сухого варення. Всього буде дванадцять символів і я вже знаю, які і де. Але для вас секрет!» - написала вона.
Дівчина розповіла, що ще в 14-м столітті в Києві варили яблука, груші, гарбуз, буряк - овочі і фрукти, перетворюючи їх у варення, тільки все було великими дольками, як цукати. «Це знаменитий київський символ, який пам'ятають ті, кому сьогодні мінімум 65 років, і ті, хто колись бував на екскурсіях по Подолу», - зазначила Бевзенко.
Четвёртая мини-скульптурка нашего проекта @shukay.kyiv – киевское сухое варенье . • Была только одна девушка, которая несколькими постами ранее угадала и написала в комментарии «Балабуха» и я уверена, что она имела ввиду именно киевское сухое варенье Балабухи. • Добрый день! Меня зовут Юлия Бевзенко, я менеджер Киева, я провожу экскурсии по Киеву и устанавливаю по городу его символы в рамках проекта @shukay.kyiv. Мы уже установили котлету по-киевски, киевский каштан, киевский торт и вот сегодня утром мини-скульптурку киевского сухого варенья. Всего будет двенадцать символов и я уже знаю, какие и где. Но для вас секрет! • Ещё в 14-м веке в Киеве варили яблоки, груши, тыкву, свеклу – овощи и фрукты, превращая их в варенье, только все было крупными дольками, как цукаты. Это знаменитый киевский символ, который помнят те, кому сегодня минимум 65 лет и те, кто когда-то бывал на экскурсиях по Подолу. • Мраморная подставка, двухсотлетние кронштейны под ней, бронзовая скульптурка. • Автор Марко Галенко. • Адрес: Андреевский спуск, 2д, @dream_house_hostel, во дворе, справа от входа. • фото @andrii_prots_photography #шукай #київшукає
Скульптура розташовується за адресою: Андріївський узвіз, 2 Д.
Її автор - Марко Галенко.