У Києві з’являться майже два десятки нових зелених зон (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парк облаштують у Голосіївському районі

31 січня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про облаштування у столиці 16 нових скверів та одного парку.

Парк відпочинку з’явиться на вулиці Теремківській, 2А-6 у Голосіївському районі. Площа земельної ділянки становить 4,24 га.

Нові сквери облаштують за наступними адресами:

на перетині вул. Рейтарської та вул. Стрілецької у Шевченківському районі; на вул. Кіото, 5-9 у Деснянському районі; на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2 у Дніпровському районі; на вул. Мілютенка, 25 у Деснянському районі; на вул. Шолом-Алейхема, 11-А у Деснянському районі; на вул. Садовій, 14-А у Дніпровському районі; на перетині просп. Лісового та вул. Братиславської у Деснянському районі (два сквери площею 0,4 та 0,17 га); на просп. Лісовому, 12 у Деснянському районі; на просп. Лісовому, 8 у Деснянському районі; на просп. Лісовому, 4-А у Деснянському районі; на вул. Маршала Жукова, 4 у Деснянському районі; на перетині просп. Маяковського, 14/13 та вул. Драйзера, 11 у Деснянському районі; на просп. Повітрофлотському, 26 у Солом’янському районі; на вул. Маршала Рибалка, 5 - 7/18 у Шевченківському районі; на вул. Малоземельній у Дарницькому районі; на просп. Повітрофлотському, 11-13 у Солом’янському районі.

Створення скверів та парку забезпечить законні права та інтереси містян, сприятиме підвищенню рекреаційної привабливості столиці, збереженню зелених насаджень, розвитку зелених зон та позитивному впливу на соціально-культурний розвиток громадян.

За ділянками доглядатиме та утримуватиме їх КО «Київзеленбуд».

Читайте також матеріали «Главкома»: