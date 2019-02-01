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    У Києві з’являться майже два десятки нових зелених зон (адреси)

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    У Києві з’являться майже два десятки нових зелених зон (адреси)

    Парк облаштують у Голосіївському районі

    31 січня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про облаштування у столиці 16 нових скверів та одного парку.

    Парк відпочинку з’явиться на вулиці Теремківській, 2А-6 у Голосіївському районі. Площа земельної ділянки становить 4,24 га.

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    Нові сквери облаштують за наступними адресами: 

    1. на перетині вул. Рейтарської та вул. Стрілецької у Шевченківському районі;
    2. на вул. Кіото, 5-9 у Деснянському районі;
    3. на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2 у Дніпровському районі;
    4. на вул. Мілютенка, 25 у Деснянському районі;
    5. на вул. Шолом-Алейхема, 11-А у Деснянському районі;
    6. на вул. Садовій, 14-А у Дніпровському районі;
    7. на перетині просп. Лісового та вул. Братиславської у Деснянському районі (два сквери площею 0,4 та 0,17 га);
    8. на просп. Лісовому, 12 у Деснянському районі;
    9. на просп. Лісовому, 8 у Деснянському районі;
    10. на просп. Лісовому, 4-А у Деснянському районі;
    11. на вул. Маршала Жукова, 4 у Деснянському районі;
    12. на перетині просп. Маяковського, 14/13 та вул. Драйзера, 11 у Деснянському районі;
    13. на просп. Повітрофлотському, 26 у Солом’янському районі;
    14. на вул. Маршала Рибалка, 5 - 7/18 у Шевченківському районі;
    15. на вул. Малоземельній у Дарницькому районі;
    16. на просп. Повітрофлотському, 11-13 у Солом’янському районі.

    Створення скверів та парку забезпечить законні права та інтереси містян, сприятиме підвищенню рекреаційної привабливості столиці, збереженню зелених насаджень, розвитку зелених зон та позитивному впливу на соціально-культурний розвиток громадян.

    За ділянками доглядатиме та утримуватиме їх КО «Київзеленбуд».

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