Вівторок у Києві буде морозним



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З середи у столиці розпочнеться потепління

У вівторок, 8 жовтня, вночі у Києві очікується мороз. Вдень +8+10 градусів. Без опадів.

Про це синоптик Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, 8 жовтня в Україні переважатиме повітряна маса арктичного походження.

«Потепління розпочнеться вже в середу, поступово, не без дощів у середині тижня. А ось у неділю будемо радіти сонцю та теплу», - написала вона.

Синоптик показала прогностичну карту температури повітря на кінець тижня, 13 жовтня.

«Неділя в Україні буде сонячною та теплою. Протягом дня +15+22 градуси, на північному сході +12+16 градусів», - прогнозує Діденко.