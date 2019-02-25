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    У Київ іде потепління

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    У Київ іде потепління

    Сьогодні у столиці очікується до 6 градусів тепла

    У понеділок, 25 лютого, у Києві очікується невелике потепління. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    За її прогнозом, у столиці понеділок буде сухим і порівняно теплим, вдень очікується +4+6 градусів.

    «Потепління, звичайно, не може не радувати, але поки що не розслабляємося. Лютий ще триває», - зазначила Діденко.

    Вона також повідомила, що у понеділок Україна опиниться між цими потужними атмосферними гігантами. «З південного заходу давитиме антициклон, з півночі - циклон. Антициклон видавлюватиме опади і холод, а циклон опиратиметься», - повідомила синоптик.

    Тому внаслідок цієї боротьби очікується поривчастий вітер.

    Як повідомлялося, у понеділок, 25 лютого, на сході України очікуються опади у вигляді дощу і снігу, в інших регіонах - мінлива хмарність.

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