У Київраді під час засідання обвалилася стеля

Шматок стелі упав прямо на місця депутатів від «Свободи»

У сесійній залі Київради прямо під час засідання обвалилася стеля на місця депутатів від «Свободи». Відповідне відео опубліковане на сторінці «Кий-Інфо» у Facebook. На відео видно, що з отвору, котрий утворився у стелі, капає вода. Як повідомлялося, за прогнозами синоптиків сьогодні, 21 грудня, на всій