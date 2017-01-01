У Київраді під час засідання обвалилася стеля
- 21 Грудня, 11:29
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Шматок стелі упав прямо на місця депутатів від «Свободи»
У сесійній залі Київради прямо під час засідання обвалилася стеля на місця депутатів від «Свободи».
Відповідне відео опубліковане на сторінці «Кий-Інфо» у Facebook.
На відео видно, що з отвору, котрий утворився у стелі, капає вода.
Як повідомлялося, за прогнозами синоптиків сьогодні, 21 грудня, на всій території України очікується морозна погода, на дорогах буде ожеледиця.