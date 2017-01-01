Синоптик назвала області України, де буде найхолодніше

21 грудня - день зимового сонцестояння з найкоротшим днем і найдовшою ніччю

Сьогодні, 21 грудня, на всій території України очікується морозна погода, на дорогах буде ожеледиця. Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко. Вона нагадала, що сьогодні, 21 грудня, буде день зимового сонцестояння з найкоротшим днем і найдовшою ніччю. Найближчої ночі буде холодно, температура коливатиметься в межах



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фото: inlviv.in.ua Синоптики прогнозують на четвер морозну погоду

21 грудня - день зимового сонцестояння з найкоротшим днем і найдовшою ніччю

Сьогодні, 21 грудня, на всій території України очікується морозна погода, на дорогах буде ожеледиця.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

Вона нагадала, що сьогодні, 21 грудня, буде день зимового сонцестояння з найкоротшим днем і найдовшою ніччю.

Найближчої ночі буде холодно, температура коливатиметься в межах 2-8 градусів морозу, в Карпатах очікується -10-12 градусів.

В день на території України буде від 0 до 5 градусів морозу, втім в південних і східних областях може потеплішати до +2 градусів. На дорогах залишиться ожеледиця.

«У Києві далеку, але реальну весну 2018 зустрічатимемо нічними -4-7 градусів, вдень -2-4 градуси. Підмерзнуть дороги і тротуари сильніше, обережненько. Вітру сильного не буде, південно-західний, невеликий, помірний», – підсумувала Діденко.

В Укргідрометцентрі повідомили, що на заході України хмарно із проясненнями, невеликий сніг, у Закарпатті помірний сніг, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с, у другій половині дня місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, у Закарпатті -2...-7 градусів, удень 0...-6 градусів. У Карпатах сніг, температура вночі -6...-11 градусів, удень -2...-7 градусів.

На півночі України хмарно із проясненнями, уночі без істотних опадів, тільки в Житомирській області місцями невеликий сніг, удень місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-10 градусів, удень 0...-5 градусів.

У центрі України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-10 градусів, у Дніпропетровській області -3...-8 градусів, удень 0...-6 градусів.

На сході України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-7 градусів, удень +1...-5 градусів.

На півдні України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, у Херсонській і Запорізькій областях -2...-7 градусів; удень +3...-3 градуси.

У Криму хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень -2...+3 градуси.

Як повідомлялося, через складні погодні умови на деяких дорогах України введено певні обмеження.