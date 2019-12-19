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    День святого Миколая і засвічення ялинки: що сьогодні відбуватиметься у Києві

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    День святого Миколая і засвічення ялинки: що сьогодні відбуватиметься у Києві

    О 19:00 на Софійській площі відбудеться урочисте засвічення головної ялинки країни

    Сьогодні, 19 грудня, у День святого Миколая о 19:00 на Софійській площі відбудеться офіційне засвічення головної новорічної ялинки країни.

    Для глядачів цього святкового дійства підготовлено яскраву розважальну програму:

    • 17:00 – зустріч святого Миколая та карнавальна хода;
    • 18:00 – початок концерту з оркестром НАОНІ;
    • 19:00 – церемонія засвічення ялинки;
    • 19:45 – виступ гурту «Друга Ріка».
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    Висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрасили 800 новорічними іграшками і понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть «охороняти» ялинку разом із українськими козаками.

    19 грудня заборонять рух усіх видів транспорту уздовж вулиці Володимирської та Володимирського проїзду:

    • із 17:00 до 19:00 – від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївською;
    • із 16:00 до 22:00 – від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку, а також уздовж Володимирського проїзду.

    За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, планується організувати рух:

    • тролейбусів маршруту № 6 від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;
    • тролейбусів маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
    • автобусів маршрутів загального користування в звичайному режимі руху №№ 24, 114 за схемою руху робочого дня.

    Також 19 грудня разом із головною новорічно-різдвяною ялинкою офіційно урочисто засвітять ялинки і у всіх районах столиці. Окрім того, там заплановано широкий діапазон різноманітних зимових розваг і культурно-мистецьких подій.

    Раніше КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві

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