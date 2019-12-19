День святого Миколая і засвічення ялинки: що сьогодні відбуватиметься у Києві
О 19:00 на Софійській площі відбудеться урочисте засвічення головної ялинки країни
Сьогодні, 19 грудня, у День святого Миколая о 19:00 на Софійській площі відбудеться офіційне засвічення головної новорічної ялинки країни.
Для глядачів цього святкового дійства підготовлено яскраву розважальну програму:
- 17:00 – зустріч святого Миколая та карнавальна хода;
- 18:00 – початок концерту з оркестром НАОНІ;
- 19:00 – церемонія засвічення ялинки;
- 19:45 – виступ гурту «Друга Ріка».
Висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрасили 800 новорічними іграшками і понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть «охороняти» ялинку разом із українськими козаками.
19 грудня заборонять рух усіх видів транспорту уздовж вулиці Володимирської та Володимирського проїзду:
- із 17:00 до 19:00 – від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївською;
- із 16:00 до 22:00 – від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку, а також уздовж Володимирського проїзду.
За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, планується організувати рух:
- тролейбусів маршруту № 6 від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;
- тролейбусів маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
- автобусів маршрутів загального користування в звичайному режимі руху №№ 24, 114 за схемою руху робочого дня.
Також 19 грудня разом із головною новорічно-різдвяною ялинкою офіційно урочисто засвітять ялинки і у всіх районах столиці. Окрім того, там заплановано широкий діапазон різноманітних зимових розваг і культурно-мистецьких подій.
Раніше КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві