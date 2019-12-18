У програмі новорічно-різдвяних свят у Києві близько 100 заходів



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Святкування триватиме з 19 грудня до 12 січня

Програма новорічно-різдвяних свят у Києві містить 15 тематичних подій, у рамках яких відбудеться щонайменше 100 різноманітних заходів. Окрім того, протягом святкового періоду у районах міста буде проведено понад 250 тематичних заходів. Про це повідомила директорка Департаменту культури Київської міської держадміністрації Діана Попова під час розширеного засідання колегії КМДА.

«Головними цього року є наступні локації: Софійська площа, де розміщена головна ялинка країни, і Володимирський проїзд; Контрактова площа; парк Шевченка і Арка дружби народів, а також додаткова новорічна локація цього року – це «Співоче поле» Печерського ландшафтного парку, де вже відкрито фестиваль китайських ліхтарів», – нагадала Попова.

Вона додала, що з 14 грудня відкрито різдвяні містечка на Контрактовій площі та Володимирському проїзді. Локація на Софійській площі відкриється завтра, 19 грудня, де буде урочисто засвічена головна новорічна ялинка країни. О 18:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної опери до Софійської площі.

«Ялинку на Контрактовій площі ми засвічуємо разом із головою району та з усіма, хто до нас долучиться о 18:00. І сподіваємося, що всі разом піднімемося на Софійську площу, щоб засвітити головну ялинку разом із мером Києва Віталієм Кличком і святим Миколаєм», – розповіла Попова.

Вона наголосила, що 19, 22, 24, 31 грудня та 1 і 7 січня під час проведення заходів Володимирським проїздом буде заборонено рух всіх видів транспортних засобів. Тому в суботні, недільні, святкові дні відкрито рух Хрещатиком. У маршрути громадського транспорту будуть внесені зміни.

У новорічну ніч буде продовжено роботу пасажирського транспорту та метро на три години, а фунікулер працюватиме цілодобово.

Директорка Департаменту культури також нагадала, що 22 грудня на вулиці Володимирській пройде Новорічний Borjomi Parad, що розпочнеться на перехресті з бульваром Тараса Шевченка та фінішує на Софійській площі. У зв’язку із цим 22 грудня із 13:30 до 16:00 заборонять рух транспорту на вулиці Володимирській.

Окрім того, триватиме ще низка святкових подій: квест-фестиваль «Йоль: країна легенд» у парку Шевченка, проєкт «Різдвяна арка» та Молодіжний фестиваль спортивного, активного та музичного відпочинку біля Арки дружби народів тощо.

Під час новорічно-різдвяних свят і зимових канікул у муніципальних театрах для дітей та підлітків відбудуться змістовні яскраві вистави відомих письменників-казкарів, святкові лялькові програми, мюзикли, вистави класичного жанру.

«Усього до новорічних свят муніципальні театри підготували 8 прем’єр. 14 муніципальних театрів планують показати понад 430 тематичних вистав, які можуть відвідати понад 75 тисяч глядачів», – наголосила Попова.

За її словами, мережа комунальних кінотеатрів КП «Київкінофільм» традиційно долучиться до новорічно-різдвяних свят. У комунальних кінотеатрах плануються покази стрічок українського виробництва комедії: «Пригоди S Миколая» та пригодницького фільму «Тільки диво».

Також різноманітні книжкові виставки, майстер-класи та святкові акції відбуватимуться у бібліотеках і музеях міста. У виставкових залах Центрального будинку художника за підтримки Департаменту культури проходитиме Всеукраїнська різдвяна виставка, на якій буде представлено понад 300 художніх робіт авторів з усіх регіонів України. Виставка відкриється 19 грудня 2019 року і діятиме до 12 січня 2020 року.

19 грудня святковими вогнями засяють новорічні ялинки і у всіх 10 районах міста. Відбудуться театралізовані свята за участю майстрів мистецтв, фольклорних аматорських колективів. Усього протягом святкового періоду у районах буде проведено понад 250 тематичних заходів.

Новорічно-різдвяні свята вже традиційно завершаться відзначенням свята Хрещення господнього (Водохреща) 19 січня, яке у столиці відзначатиметься в Парку культури та відпочинку «Гідропарк» біля каплиці на честь Хрещення Господнього.

Новорічні локації працюватимуть до 12 січня – на Софійській площі та Володимирському проїзді, до 19 січня – на Контрактовій площі.