У Київраду принесли благодатний Вифлеємський вогонь (фото)

«Вифлеємський вогонь – це символ надії, який говорить нам про те, що темрява триває не вічно»

Представники національної скаутської організації «Пласт» традиційно принесли до Київради благодатний Вифлеємський вогонь та вручили його меру столиці Віталію Кличку. Про це інформує пресслужба Київради.

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«Вифлеємський вогонь – це символ надії, який говорить нам про те, що темрява триває не вічно, і за нею обов’язково прийде світло. Цей символ миру як ніколи актуальний для України. А традиції для нас мають особливе значення. Особливо сьогодні, коли всі українці живуть в умовах обстрілів, відключення електроенергії, Вифлеємський вогонь стане символом об’єднання та незламності боротьби», – сказав мер Києва Віталій Кличко та подякував пластунам.

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Вифлеємський вогонь у Київраді фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», 11 грудня Вифлеємський вогонь миру прибув до України з Австрії.

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