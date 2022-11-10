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Київрада перейменувала ще понад десяток вулиць

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київрада перейменувала ще понад десяток вулиць
У столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти
фото ілюстративне

Вулицю Біломорську перейменовано в честь Катерини Гандзюк

Депутати Київради на сьогоднішньому засіданні перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, нові назви отримали:

  • вулиця Біломорська – вулиця Катерини Гандзюк;
  • вулиця Магнітогорська – вулиця Якова Гніздовського;
  • вулиця Ломоносова – вулиця Юлії Здановської;
  • вулиця Північно-Сирецька – вулиця Віктора Некрасова;
  • бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського;
  • вулиця Генерала Карбишева – вулиця Ірини Бекешкіної;
  • вулиця Челябінську – вулиця Пантелеймона Куліша;
  • вулиця Миколи Гастелло – вулиця Бусовогірська;
  • вулиця Маміна-Сибіряка – вулиця Вічова;
  • вулиця Валі Котика – вулиця Віденська;
  • вулиця Іжевська – вулиця Іжкарську.

У столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти.

«Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку «Київ Цифровий». Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані на розгляд та голосування Київради», – нагадав Кличко.

Нагадаємо, Київрада на засіданні 29 жовтня перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Теги: війна росія Київ окупанти Україна вулиця

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