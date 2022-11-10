Київрада перейменувала ще понад десяток вулиць
Вулицю Біломорську перейменовано в честь Катерини Гандзюк
Депутати Київради на сьогоднішньому засіданні перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Зокрема, нові назви отримали:
- вулиця Біломорська – вулиця Катерини Гандзюк;
- вулиця Магнітогорська – вулиця Якова Гніздовського;
- вулиця Ломоносова – вулиця Юлії Здановської;
- вулиця Північно-Сирецька – вулиця Віктора Некрасова;
- бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського;
- вулиця Генерала Карбишева – вулиця Ірини Бекешкіної;
- вулиця Челябінську – вулиця Пантелеймона Куліша;
- вулиця Миколи Гастелло – вулиця Бусовогірська;
- вулиця Маміна-Сибіряка – вулиця Вічова;
- вулиця Валі Котика – вулиця Віденська;
- вулиця Іжевська – вулиця Іжкарську.
У столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти.
«Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку «Київ Цифровий». Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані на розгляд та голосування Київради», – нагадав Кличко.
Нагадаємо, Київрада на засіданні 29 жовтня перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
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