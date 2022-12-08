Київрада перейменувала ще кілька десятків вулиць
Загалом в столиці вже перейменовано 237 міських об’єкті
Депутати Київради на сьогоднішньому засіданні перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Процес дерусифікації в столиці триває. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну, заморозити українців взимку. Ми повинні позбавитися символів і назв, пов’язаних з країною-агресором, випровадити старі радянські та російські назви зі столиці України назавжди. Росія не має жодного права на окупацію нашої території, нашої культури, на переписування нашої історії», – зазначив Кличко.
Загалом в столиці вже перейменовано 237 міських об’єктів. Зокрема, у листопаді Київрада дерусифікувала 12 вулиць столиці. Наприкінці жовтня депутати підтримали перейменування понад 40 вулиць. На початку вересня – також близько 40 вулиць. Зокрема, і вулицю Московську у центрі міста перейменували на вулицю Князів Острозьких. А наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ та провулків.
На сьогоднішньому засіданні перейменували наступні вулиці.
У Голосіївському районі:
- вулицю Холмогорську – на вулицю Володимира Самійленка;
- провулок Василя Жуковського – на провулок Леопольда Ященка;
- вулицю Маршала Говорова – на вулицю Генерала Момота.
У Дарницькому районі:
- провулок Енгельса – на провулок Богдана-Ігоря Антонича;
- провулок Тургенєва – на провулок Олександра Барвінського;
- вулицю Енгельса – на вулицю Опанаса Сластіона.
У Деснянському районі:
- вулицю Кутузова – на вулицю Івана Кожедуба;
- вулицю Суворова – на вулицю Сергія Котенка;
- вулицю Академіка Курчатова – на вулицю Ореста Левицького.
У Печерському районі:
- вулицю Миколи Раєвського – на вулицю Павла Загребельного;
- бульвар Дружби Народів – на бульвар Миколи Міхновського.
У Подільському районі:
- провулок Одоєвського – на провулок Олександра Воїнова;
- вулицю Достоєвського – на вулицю Енді Воргола;
- вулицю Орську – на вулицю Василя Мови.
У Святошинському районі:
- вулицю Пришвіна – на вулицю Івана Труша;
- вулицю Михайла Свєтлова – на вулицю Олександра Дорошкевича;
- вулицю Василя Алексухіна – на вулицю Степана Чобану;
- вулицю Генерала Авдєєнка – на вулицю Геннадія Матуляка;
- вулицю Генерала Потапова – на вулицю Василя Доманицького;
- вулицю Яснополянську – на вулицю Клима Чурюмова;
- вулицю Сім’ї Сосніних – на вулицю Івана Дзюби.
У Солом’янському районі:
- вулицю Уляни Громової – на вулицю Катерини Ступницької;
- вулицю Юліуса Фучика – на вулицю Карела Чапека;
- вулицю Зої Космодем’янської – на вулицю Софії Галечко;
- вулицю Металістів – на вулицю Михайла Брайчевського;
- вулицю Качалова – на вулицю Володимира Качали.
У Шевченківському районі:
- вулицю Тешебаєва – на вулицю Олександра Бринжали;
- вулицю Толбухіна – на вулицю Василя Данилевича;
- провулок Криловського – на провулок Архітектора Івана Зарудного;
- провулок Толбухіна – на провулок Михайла Ялового;
- вулицю Академіка Грекова – на вулицю Родини Глаголєвих;
- вулицю Кирпоноса – на вулицю Всеволода Петріва.
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