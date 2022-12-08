Київрада перейменувала ще кілька десятків вулиць

Загалом в столиці вже перейменовано 237 міських об’єкті

Депутати Київради на сьогоднішньому засіданні перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Процес дерусифікації в столиці триває. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну, заморозити українців взимку. Ми повинні позбавитися символів і назв, пов’язаних з країною-агресором, випровадити старі радянські та російські назви зі столиці України назавжди. Росія не має жодного права на окупацію нашої території, нашої культури, на переписування нашої історії», – зазначив Кличко.

Загалом в столиці вже перейменовано 237 міських об’єктів. Зокрема, у листопаді Київрада дерусифікувала 12 вулиць столиці. Наприкінці жовтня депутати підтримали перейменування понад 40 вулиць. На початку вересня – також близько 40 вулиць. Зокрема, і вулицю Московську у центрі міста перейменували на вулицю Князів Острозьких. А наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ та провулків.

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На сьогоднішньому засіданні перейменували наступні вулиці.

У Голосіївському районі:

вулицю Холмогорську – на вулицю Володимира Самійленка;

провулок Василя Жуковського – на провулок Леопольда Ященка;

вулицю Маршала Говорова – на вулицю Генерала Момота.

У Дарницькому районі:

провулок Енгельса – на провулок Богдана-Ігоря Антонича;

провулок Тургенєва – на провулок Олександра Барвінського;

вулицю Енгельса – на вулицю Опанаса Сластіона.

У Деснянському районі:

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вулицю Кутузова – на вулицю Івана Кожедуба;

вулицю Суворова – на вулицю Сергія Котенка;

вулицю Академіка Курчатова – на вулицю Ореста Левицького.

У Печерському районі:

вулицю Миколи Раєвського – на вулицю Павла Загребельного;

бульвар Дружби Народів – на бульвар Миколи Міхновського.

У Подільському районі:

провулок Одоєвського – на провулок Олександра Воїнова;

вулицю Достоєвського – на вулицю Енді Воргола;

вулицю Орську – на вулицю Василя Мови.

У Святошинському районі:

вулицю Пришвіна – на вулицю Івана Труша;

вулицю Михайла Свєтлова – на вулицю Олександра Дорошкевича;

вулицю Василя Алексухіна – на вулицю Степана Чобану;

вулицю Генерала Авдєєнка – на вулицю Геннадія Матуляка;

вулицю Генерала Потапова – на вулицю Василя Доманицького;

вулицю Яснополянську – на вулицю Клима Чурюмова;

вулицю Сім’ї Сосніних – на вулицю Івана Дзюби.

У Солом’янському районі:

вулицю Уляни Громової – на вулицю Катерини Ступницької;

вулицю Юліуса Фучика – на вулицю Карела Чапека;

вулицю Зої Космодем’янської – на вулицю Софії Галечко;

вулицю Металістів – на вулицю Михайла Брайчевського;

вулицю Качалова – на вулицю Володимира Качали.

У Шевченківському районі:

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вулицю Тешебаєва – на вулицю Олександра Бринжали;

вулицю Толбухіна – на вулицю Василя Данилевича;

провулок Криловського – на провулок Архітектора Івана Зарудного;

провулок Толбухіна – на провулок Михайла Ялового;

вулицю Академіка Грекова – на вулицю Родини Глаголєвих;

вулицю Кирпоноса – на вулицю Всеволода Петріва.

Раніше повідомлялося, що поліція Києва переслідує громадських активістів через Пушкіна.