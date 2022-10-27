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Пушкінської більше не буде. Київрада перейменувала понад 40 вулиць (список)

Надія Клочко
glavcom.ua
Пушкінської більше не буде. Київрада перейменувала понад 40 вулиць (список)
Влада Києва змінила назви ще понад 40 вулиць
фото з відкритих джерел

Київ продовжує позбуватися назв вулиць пов’язаних з Росією та СРСР

Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Ми продовжуємо процес дерусифікації у столиці. І це важливий крок. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну. Ми повинні назавжди позбавитися символів і назв, пов’язаних із країною-агресором. Нові назви, зокрема, увіковічнять пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. А також – пам’ять про захисників України, які поклали своє життя, боронячи нашу державу після широкомасштабного вторгнення російських варварів», – зазначив Кличко.

Міський голова навів частину списку вулиць, назви яких було змінено рішенням Київради.

Які вулиці змінили назви

•вулиця Славгородська ➡️ вулиця імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова
•вулиця Карла Маркса ➡️ вулиця Йоганна Вольфганга Ґете
•площа Амурська ➡️ площа Васильківська
•вулиця Пушкінська ➡️ вулиця Євгена Чикаленка
•вулиця Некрасівська ➡️ вулиця Івана Драча
•вулиця Краснодарська ➡️ вулиця Ґолди Меїр
•вулицю Астраханська ➡️ вулиця Кастуся Калиновського
•вулиця Багратіона ➡️ вулиця імені фотокореспондента, який загинув в березні 2022 під Києвом, Максима Левіна
•провулок Московський ➡️ провулок Павла Лі
•провулок Олександра Бестужева ➡️ провулок Кузьми Скрябіна
•площа Героїв Бреста ➡️ площа Чорнобаївська
•вулиця Маршала Тимошенка ➡️ вулиця Левка Лук’яненка
•вулиця Олександра Матросова ➡️ вулиця Генерала Кульчицького – українського військового, що загинув у 2014 році у Слов’янську.

Кличко нагадав, що нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці обирали кияни.

«На рейтингове електронне голосування винесли 296 об’єктів, які відбирала експертна комісія. Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку «Київ Цифровий». Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані до сесійної зали Київради на голосування», – зазначив мер Києва.

Нагадаємо, на початку вересня Київрада перейменувала близько 40 вулиць, провулків і площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, й вулицю Московську в центрі міста – на вулицю Князів Острозьких.

Також наприкінці серпня Київрада перейменувала 95 київських вулиць, площ та провулків.

Теги: Київ Віталій Кличко

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