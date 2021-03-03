У київських парках побільшало «тривожних кнопок»
Спрацьовуючи вони подають звуковий сигнал і вмикають звʼязок з правоохоронцями
В київських парках почали з'являтися нові пристрої оперативного звʼязку з правоохоронцями. При натисканні на таку кнопку лунає гучний звуковий сигнал і починає блимати лампочка, що, як вважається, має відлякати грабіжника чи насильника.
Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.
Крім світлового і звукового сигналу апарати з написом SOS також мають вбудований мікрофон і динамік для спілкування з правоохоронними органами.
Як повідомлялося раніше, учара, 2 березня, закінчився монтаж дефібриляторів на платформах 19 станцій метрополітену.