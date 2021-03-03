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    У київських парках побільшало «тривожних кнопок»

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    Звуковий сигнал пристрою має відлякати грабіжника - У київських парках побільшало «тривожних кнопок»
    Звуковий сигнал пристрою має відлякати грабіжника
    Фото: dtp.kiev.ua

    Спрацьовуючи вони подають звуковий сигнал і вмикають звʼязок з правоохоронцями

    В київських парках почали з'являтися нові пристрої оперативного звʼязку з правоохоронцями. При натисканні на таку кнопку лунає гучний звуковий сигнал і починає блимати лампочка, що, як вважається, має відлякати грабіжника чи насильника.

    Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

    Крім світлового і звукового сигналу апарати з написом SOS також мають вбудований мікрофон і динамік для спілкування з правоохоронними органами.

    Як повідомлялося раніше, учара, 2 березня, закінчився монтаж дефібриляторів на платформах 19 станцій метрополітену.

    Теги: Київ пограбування парк
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