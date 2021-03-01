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    На 19 станціях київського метрополітену завершили встановлення дефібриляторів (список)

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    Дефібрилятори розміщені у місцях, погоджених із авторами проекту Громадського бюджету &laquo;РеаніМетро&raquo; Ф - На 19 станціях київського метрополітену завершили встановлення дефібриляторів (список)

    Дефібрилятори розміщені у місцях, погоджених із авторами проекту Громадського бюджету «РеаніМетро» Ф

    ото: Київський метрополітен

    Реанімаційними пристроями зможуть користуватись пересічні громадяни без спеціальної підготовки

    На платформах 19 станцій столичної підземки завершені роботи з розміщення дефібриляторів. Про це йдеться на сторінці КП «Київський метрополітен»

    Раніше такі пристрої розміщувались у вестибюлях станцій, тепер вони з'явилися і на платформах. Фото: Київський метрополітен

    Раніше такі пристрої розміщувались у вестибюлях станцій, тепер вони з'явилися і на платформах. Фото: Київський метрополітен

    У підземці завершили роботи із розміщення дефібриляторів у місцях, погоджених із авторами проекту Громадського бюджету «РеаніМетро».

    Реанімаційне обладнання знаходиться на платформах станцій «Лісова», «Дарниця», «Арсенальна», «Хрещатик», «Театральна», «Вокзальна», «Політехнічний інститут», «Шулявська», «Святошин», «Академмістечко», «Почайна», «Контрактова площа», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Олімпійська», «Лук’янівська», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Осокорки».

    Нагадаємо, що перед цим було закуплено та передано підземці 52 дефібрилятори, які розміщено у касових залах станцій.

    Як повідомлялося раніше, у лютому пасажир помер на станції метро «Видубичі». Причини смерті мала встановити медична експертиза.

    Теги: Київ метро Контрактова площа Хрещатик
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