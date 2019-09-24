У Київській малій академії наук з'явилася секція кібербезпеки



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Фото: kyiv.man.gov.ua

Секція була створена разом з Інститутом спецзв'язку і захисту інформації НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за підтримки Держспецзв'язку України

У Київській малій академії наук в рамках науково-дослідної діяльності було створено відділення безпеки і оборони в рамках якого з'явилася секція кібербезпеки. Про це йдеться у повідомленні Київської МАН.

Напрямок презентували в рамках настановної сесії, присвяченій старту нового навчального року.

Захід пройшов 18 вересня в колонній залі КМДА за підтримки департаменту освіти і науки Київміськадміністрації.

Секція була створена разом з Інститутом спецзв'язку і захисту інформації НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» за підтримки Держспецзв'язку України.

Київська МАН вперше проводила сесію об'єднаними зусиллями всіх 15 відділень і 66 секцій установчі сесії у форматі наукового променаду.

Окремими локаціями були представлені «Школа лідерства і фасилітаціонних практик», «Школа юного вченого», «Школа бізнесу Grafit», а також всі бажаючі могли відкрити для себе новий проект розвитку і реалізації ідей талановитої молоді - «ДНК нації».

В ході заходу пройшло безліч конкурсів, вікторин, майстер-класів, шоу, міні-лекцій, лайфхак, флешмобів, лотерей, міні-тренінгів, його відвідало багато гостей – проректор КПІ Наталія Семинская, завкафедрою внешкольгного освіти університету ім. Драгоманова Олена Биковська, голова обществанного ради при НКАУ Едуард Кузенецов, представники КДГІ.

Київська Мала академія наук України утворена в 2010 році За ініціативою Президії МАН України та Головного управління освіти і науки Києва, згідно з рішенням сесії Київської міської ради.

Основним завданням Київської МАН є організація і забезпечення навчально-виховного процесу учнівської молоді міста Києва з дослідно-експериментальним напрямами позашкільної освіти, координація науково-дослідної діяльності учнів, створення умов для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяння нарощуванню наукового потенціалу країни.

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