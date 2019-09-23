18-річний хакер поширював віруси, замасковані під оновлення комп’ютерних ігор



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Під час попереднього огляду техніки працівники кіберполіції виявили активні сесії із панеллю адміністрування шкідливого програмного забезпечення Фото: Департамент кіберполіції Національної поліції України

Зловмисник отримував повний доступ до комп’ютера, включаючи конфіденційну інформацію користувача

Кіберполіція викрила 18-річного хакера з Івано-Франківської області у поширенні вірусів, замаскованих під оновлення комп’ютерних ігор.

Про це 23 вересня повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

«Хакер поширював шкідливе програмне забезпечення для віддаленого керування ураженим комп’ютером. Відтак, він отримував повний доступ до комп’ютера, включаючи конфіденційну інформацію користувача, логіни та паролі до усіх його облікових записів, а також онлайн банкінгу», - заявили в поліції.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що вірус хлопець купив у DarkNet. Модифікувавши його, він поширював шкідливе програмне забезпечення серед друзів, знайомих, а також розмістив на відкритих джерелах для завантаження усіма бажаючими. При цьому зловмисник маскував файл як веб-браузер, а також як файл для оновлення комп’ютерних ігор.

«За місцем його проживання поліція провела обшук. Вилучено комп’ютерну техніку, що використовувалась ним у злочинних цілях. Під час попереднього огляду техніки працівники кіберполіції виявили активні сесії із панеллю адміністрування шкідливого програмного забезпечення. Також було виявлено ряд підключень до персональних комп’ютерів потерпілих», - повідомили в поліції.

Слідчі поліції Івано-Франківської області, за процесуального керівництва прокуратури Івано-Франківської області, розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України.

Вилучену техніку направлено на експертизу. Поліція встановлює усіх громадян, які стали жертвами хакера. Наразі йому загрожує до шести років ув’язнення.