Фахівці з кібербезпеки заявили, що бензоколонки - найпривабливіші цілі для хакерів



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Хакери можуть використовувати погано захищені Інтернет-пристрої як ворота для доступу до інших цифрових пристроїв користувача

Автозаправні станції, що підключені до Інтернету, можуть бути доступними віддалено через «даркнет» і є однією з найпривабливіших для хакерів цілей, повідомляє theБабель з посиланням на CBS News.

Усе більша кількість споживачів підключає до Інтернету речі повсякденного вжитку: від пристроїв для регулювання температури в приміщенні та холодильників - до лампочок і зубних щіток. Але всі ці підключення означають також більшу можливість кіберзагроз. Один із пристроїв, що може бути в небезпеці, - автозаправна станція, підключена до мережі Інтернет.

Згідно з публікацією Денні Палмера, представника платформи ZDNet, більшість автомобілістів і навіть оператори АЗС можуть не усвідомлювати, що їм загрожує.

«Це просто золота жила для хакерів», - сказав Палмер в коментарі CBSN.

Хакери можуть використовувати погано захищені Інтернет-пристрої як ворота для доступу до інших цифрових пристроїв користувача. Це дозволяє злочинцям красти конфіденційну інформацію, шпигувати за користувачами або контролювати їхні пристрої.

«Дуже хвилює те, як кібер-світ і фізичний світ стають взаємоповʼязаними. Це може мати наслідки, що вплинуть на повсякденне життя людей», - додав Палмер.

Раніше Україна вже мала мінімум два напади на енергосистеми. Один — у 2015 році, інший — у 2016. Під час другої атаки було відключено від енергопостачання приблизно пʼяту частину Києва. У обох атаках українська влада звинуватила російських хакерів.