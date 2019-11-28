У київській мерії з'явився кабінет для прийому людей з інвалідністю (фото)



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Обладнання у кабінеті було закуплено Громадською організацією Олександра Пабата Фото: Олександр Пабат, Facebook

Люди із інвалідністю можуть прийти до Київради у будь-який час

У приміщенні Київської міської ради з’явився кабінет, куди люди із інвалідністю можуть прийти зі своїми проблемами та пропозиціями.

Про це повідомив депутат Київради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сюди люди із інвалідністю «можуть прийти у будь-який час, у затишній атмосфері обговорити виконання програми «Київ без бар’єрів» та запропонувати свої ідеї та власне бачення».

За надання кабінету Пабат висловив вдячність керуючому справами Київської міської ради Ігорю Хачевичу та заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради Володимиру Прокопіву.

Як повідомлялося, у Київраді мають намір утворити посаду заступника голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень – уповноваженого з прав осіб з інвалідністю. Відповідний проект рішення «Про забезпечення додержання прав і законів інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» 27 листопада підтримала постійна комісія Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту.

Заступник буде координувати та контролювати діяльність структурних підрозділів КМДА, підпорядкованих комунальних підприємств у сфері забезпечення додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю.