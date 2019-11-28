У Кличка може з’явитися ще один заступник



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Новий заступник голови КМДА контролюватиме забезпечення додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю

Введення посади заступника голови КМДА - уповноваженого з прав осіб з інвалідністю має ухвалити Київрада

У Київраді мають намір утворити посаду заступника голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень – уповноваженого з прав осіб з інвалідністю. Відповідний проект рішення «Про забезпечення додержання прав і законів інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» 27 листопада підтримала постійна комісія Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Згідно з документом, заступник буде координувати та контролювати діяльність структурних підрозділів КМДА, підпорядкованих комунальних підприємств у сфері забезпечення додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю.

«Місто Київ є столицею України. Відповідно, має бути взірцем забезпечення та реалізації прав усіх категорій громадян, в тому числі, осіб, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, отриманні послуг, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі», – зазначила автор даного проекту рішення, депутат Київради Ольга Балицька.

У разі ухвалення проекту рішення на одному із засідань Київради, протягом місяця мають бути визначені кандидатури на вакантну посаду. А ще за 30 днів, за поданням мера, депутати мають погодити призначення відповідного кандидата на посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень – уповноваженого з прав осіб з інвалідністю.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила на отриманні хабара голову комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами, корупції та законності Громадської ради при Київській міській держадміністрації.