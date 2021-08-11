У київському аеропорту митники вилучили в іноземця годинники Rolex на 4 млн грн

Іноземець не задекларував дорогі годинники

Київські митники попередили ввезення в Україну дорогих годинників без сплати належних митних платежів. Про це повідомляє пресслужба митниці.

Так, під час вибіркового митного контролю в аеропорту «Київ» було виявлено в ручній поклажі 43-річного громадянина Литви, який прибув авіарейсом з Вільнюса, 16 годинників Rolex різних моделей.

Кожен хронометр знаходився у фірмовій упаковці, мав відповідний номер та серію моделі, а також відповідні сертифікати та TAX документи з зазначенням їх вартості. Деякі моделі годинників оздоблені коштовним камінням.

Вартість годинників, судячи з наявних чеків, коливається від 4750 до 11500 євро і загалом становить понад 4 млн грн (близько 130 тисяч євро).

Як пояснив громадянин, він скуповував годинники по всій Європі.

За роз’ясненням митних правил та консультацією до початку митного контролю чоловік не звертався, письмової митної декларації не заповнював.

Для проходження митного контролю іноземець обрав спрощену систему «зелений коридор», чим гарантував, що не має при собі предметів, обов’язкових до декларування та тих, що є об’єктами оподаткування.

Митники нагадали, що «зеленим коридором» дозволяється переміщувати товари, крім підакцизних, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1 тис. євро.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Годинники передані на відповідальне зберігання до каси митниці. Іноземцеві слід або сплатити передбачені платежі на даний товар, або вивезти годинники за межі України.