Українці масово розмитнюють «євробляхи». Митниця оприлюднила статистику

За півтора місяці митники встигли оформити за пільговими тарифами 17 тисяч автомобілів на іноземних номерах

В Україні вже півтора місяці діють пільгові умови розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. За цей час митниця встигла оформити 17 тисяч автомобілів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Треба відзначити, що «євроблях» за півтора місяця було розмитнено більше, аніж продано нових автомобілів.

Відзначається також, що пільгове розмитнення принесло до держбюджету 600 мільйонів гривень.

Зокрема, в липні лідерами за пільговим оформленням «євроблях» стали:

Закарпатська митниця – 2 797 авто;

Київська митниця – 1 539 авто;

Одеська митниця – 1 487 авто;

Чернівецька митниця – 1 455 авто;

Львівська митниця – 804 авто.

Нагадаємо, що з 15 червня 2021 року автомобіль на іноземних номерах можна розмитнити за пільговими ставками. Щоб скористатися пільгами, власник «євробляхи» має знати наступне:

пільгові ставки розмитнення діятимуть до 10 листопада 2021 року, виключенням є лише машини, які належать ветеранам війни на Донбасі, які зможуть скористатися пільгами до 8 лютого 2022 року;

розмитнити автомобіль, який було ввезено до 31.12.2020, можна на будь-якій регіональній митниці;

для розмитнення треба заповнити митну декларацію чи звернутись до брокера;

вантажні авто мають відповідати екологічним нормам Євро-5, легкові – не нижче Євро-2;

вік автомобілів має бути не менше 5 років;

під пільгове розмитнення не потраплять автомобілі походженням з Російської Федерації;

якщо власник автомобіля порушив терміни вивозу автомобіля, але вивозить або розмитнює його, він має сплатити добровільний внесок в розмірі 8,5 тисячі гривень, у цьому випадку протокол про порушення митних правил закривається;

якщо штраф за порушення вже набув законної сили, цей внесок не звільняє від його сплати;

не підлягає митному оформленню та пропуску транспортний засіб, якщо суд виніс рішення про його конфіскацію, яке набрало законної сили.

Більш детально про пільгове розмитнення автомобілів на іноземних номерах «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.