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    Трьох митників «Борисполя» підозрюють в завдаванні збитків на 7,6 млн грн

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    Підозрюваним митникам оголосили про підозру - Трьох митників «Борисполя» підозрюють в завдаванні збитків на 7,6 млн грн

    Підозрюваним митникам оголосили про підозру

    Фото: ДБР

    Службовці три роки під час розмитнення одного виду товару неправильно вказували його код

    Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом працівникам митного поста «Бориспіль – аеропорт» Київської митниці, через недбалість яких держава зазнала збитків на 7,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    «Протягом 2018-2020 років вказані особи під час розмитнення одного виду товару неправильно вказували його код згідно з класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Це призвело до заниження суми сплати компанією-імпортером податкових та митних платежів на більше ніж 7,6 млн гривень», – йдеться в повідомленні.

    Працівників митного поста підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

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    Трьох митників «Борисполя» підозрюють в завдаванні збитків на 7,6 млн грн
    Трьох митників «Борисполя» підозрюють в завдаванні збитків на 7,6 млн грн

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

    Досудове розслідування триває.

    Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.

    Як повідомлялося, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди посадовій особі Держпродспоживслужби України, а також митному брокеру, задіяному у корупційній схемі на Київській митниці.

    Теги: митниця Київ Аеропорт Бориспіль розслідування Державне бюро розслідувань
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    Трьох митників «Борисполя» підозрюють в завдаванні збитків на 7,6 млн грн