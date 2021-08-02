Трьох митників «Борисполя» підозрюють в завдаванні збитків на 7,6 млн грн

Службовці три роки під час розмитнення одного виду товару неправильно вказували його код

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом працівникам митного поста «Бориспіль – аеропорт» Київської митниці, через недбалість яких держава зазнала збитків на 7,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Протягом 2018-2020 років вказані особи під час розмитнення одного виду товару неправильно вказували його код згідно з класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Це призвело до заниження суми сплати компанією-імпортером податкових та митних платежів на більше ніж 7,6 млн гривень», – йдеться в повідомленні.

Працівників митного поста підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.

Як повідомлялося, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди посадовій особі Держпродспоживслужби України, а також митному брокеру, задіяному у корупційній схемі на Київській митниці.