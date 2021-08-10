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    Київські митники вилучили 400-літні монети (фото)

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    Найдорожчою вилученою монетою є двадятиграмовий срібний рубль Російської імперії 1830 року карбування - Київські митники вилучили 400-літні монети (фото)
    Найдорожчою вилученою монетою є двадятиграмовий срібний рубль Російської імперії 1830 року карбування
    Фото: Київська митниця

    Поки що власника відправлення встановити не вдалося

    Київські митники попередили незаконне вивезення в міжнародному поштовому відправленні тридцяти старовинних монет 1621-1889 років виготовлення, які під виглядом звичайних значків прямували з Маріуполя до Ізраїлю. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Найстарішою монетою серед виявлених є чотирьохсотлітній «орт» Речі Посполитої 1621 року карбування з зображенням короля Сігізмунда ІІІ, вагою 6,53г, а найдорожчою – двадятиграмовий срібний рубль Російської імперії 1830 року карбування, часів Миколи І, з зображенням на «орлі» шестикінечної зірки.

    Серед виявленого також:

    • «орти» Речі Посполитої 1621-1622 років карбування,
    • мідні посріблені «соліди» - монети прибалтійських володінь Швеції з монограмами королеви Христини та короля Карла Х Густава, з гербами тодішньої Лівонії, 1641-1659 років карбування,
    • австрійські крейцери з зображенням Франца ІІ 1800 року карбування,
    • мідні монети Російської імперії часів Петра І, Олександра І, Миколи І та Олександра ІІІ, 1704-1889 років карбування.

    Історичну цінність монет вже підтвердили митникам фахівці Національного музею історії України.

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    Київські митники вилучили 400-літні монети (фото)
    Київські митники вилучили 400-літні монети (фото)
    Київські митники вилучили 400-літні монети (фото)
    Київські митники вилучили 400-літні монети (фото)
    Київські митники вилучили 400-літні монети (фото)
    Київські митники вилучили 400-літні монети (фото)
    Київські митники вилучили 400-літні монети (фото)
    Київські митники вилучили 400-літні монети (фото)
    Київські митники вилучили 400-літні монети (фото)
    Київські митники вилучили 400-літні монети (фото)

    Крім вказаних монет, у даному поштовому відправленні знаходилися ще 23 монети. Але, відповідно до експертизи, ці 23 монети є лише репліками старовинних срібних і мідних монет часів Російської імперії.

    Поки що власника відправлення встановити не вдалося.

    Монети вилучено на склад митниці.

    До слова, Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету «До 30-річчя незалежності України» номіналом 5 гривень.

    Теги: митниця Київ історія музей
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    Київські митники вилучили 400-літні монети (фото)