Київські митники вилучили 400-літні монети (фото)

Найдорожчою вилученою монетою є двадятиграмовий срібний рубль Російської імперії 1830 року карбування

Поки що власника відправлення встановити не вдалося

Київські митники попередили незаконне вивезення в міжнародному поштовому відправленні тридцяти старовинних монет 1621-1889 років виготовлення, які під виглядом звичайних значків прямували з Маріуполя до Ізраїлю. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Найстарішою монетою серед виявлених є чотирьохсотлітній «орт» Речі Посполитої 1621 року карбування з зображенням короля Сігізмунда ІІІ, вагою 6,53г, а найдорожчою – двадятиграмовий срібний рубль Російської імперії 1830 року карбування, часів Миколи І, з зображенням на «орлі» шестикінечної зірки.

Серед виявленого також:

«орти» Речі Посполитої 1621-1622 років карбування,

мідні посріблені «соліди» - монети прибалтійських володінь Швеції з монограмами королеви Христини та короля Карла Х Густава, з гербами тодішньої Лівонії, 1641-1659 років карбування,

австрійські крейцери з зображенням Франца ІІ 1800 року карбування,

мідні монети Російської імперії часів Петра І, Олександра І, Миколи І та Олександра ІІІ, 1704-1889 років карбування.

Історичну цінність монет вже підтвердили митникам фахівці Національного музею історії України.

Крім вказаних монет, у даному поштовому відправленні знаходилися ще 23 монети. Але, відповідно до експертизи, ці 23 монети є лише репліками старовинних срібних і мідних монет часів Російської імперії.

Поки що власника відправлення встановити не вдалося.

Монети вилучено на склад митниці.

До слова, Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету «До 30-річчя незалежності України» номіналом 5 гривень.