У київському аеропорту торгують російськими матрьошками (фото)

Користувачі соцмережі обурені продажем російських сувенірів у Києві

У київському аеропорту імені Сікорського (Жуляни) продаються як сувеніри російські матрьошки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький. «Жуляни. Яка гидота…», - прокоментував він своє фото Користувачі соцмережі обурилися такою ситуацією.



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Фото: Олексій Голобуцький, Facebook Російські сувеніри продаються в аеропорту в Жулянах

Користувачі соцмережі обурені продажем російських сувенірів у Києві

У київському аеропорту імені Сікорського (Жуляни) продаються як сувеніри російські матрьошки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

«Жуляни. Яка гидота…», - прокоментував він своє фото

Користувачі соцмережі обурилися такою ситуацією. «Це що? Ота Матрьоха злопала українців? Не подавилась? Фууу, гидота! От як назвати отих бізнесменів, які ні вухом, ні рилом не чули, що зараз матрьошки-символ кцп…Привозять і торгують отим лайном, а тупі вівці оце купують.. Якби під час війни привозили в союз гітлерівські символи і торгували ними, що б за це було?» - пише жінка.

«Українці у животі? Це натяк, як рф хоче Україну зжерти», - обурена інша користувачка.

«Страшна гидота. А ще гидотніше, що це купують», - пише ще одна читачка сторінки Голобуцького.