На мосту Метро стріляли двічі



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Фото: twitter.com/MVS_UA

На столичному мосту Метро проходить спецоперація, на місці присутній начальник поліції Києва Андрій Крищенко

На столичному мосту Метро проходить спецоперація, на місці присутній начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Про це повідомляє МВС України у Twitter.

«На мосту Метро в цей час проходить спецоперація. Працюють вибухотехнічні підрозділи, КОРД, патрульна поліція, слідчо-оперативна група, рятувальники та гвардійці. На місці знаходиться начальник поліції Києва Андрій Крищенко», - йдеться у повідомленні.

#Київ: На мосту «Метро» в цей час проходить спецоперація. Працюють вибухотехнічні підрозділи, КОРД, Патрульна поліція, слідчо-оперативна група, рятувальники та гвардійці. На місці знаходиться начальник поліції Києва Андрій Крищенко pic.twitter.com/n34cQaeItx — МВС України (@MVS_UA) September 18, 2019

«Укрінформ» пише, що було чутно два постріли.

Як повідомлялось, на мосту Метро у Києві невідомий заблокував рух. Він стріляє і погрожує вибухом. Поліція перекрила рух автомобілів і потягів метро по мосту.

Згодом стало відомо, що зловмисник, який погрожує підірвати міст Метро, розстріляв дрон, що запустили поліцейські.