Встановлено особу зловмисника, який погрожував підірвати міст Метро



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Фото: twitter.com/MVS_UA

Олексій Белько, який влаштував стрілянину на мосту Метро, нещодавно добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв

Снайпери та БТР спецпризначенців вже прибули на міст Метро у Києвіі. Про це повідомляє Київ оперативний у Facebook.

До речі, за даними видання, особу злодія було встановлено одразу - Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

Наразі вибухотехніки перевіряють міст.

Як повідомлялось, на мосту Метро у Києві невідомий заблокував рух. Він стріляє і погрожує вибухом. Поліція перекрила рух автомобілів і потягів метро по мосту.

Згодом стало відомо, що зловмисник, який погрожує підірвати міст Метро, розстріляв дрон, що запустили поліцейські.



