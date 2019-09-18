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    Встановлено особу зловмисника, який погрожував підірвати міст Метро

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    Встановлено особу зловмисника, який погрожував підірвати міст Метро
    Фото: twitter.com/MVS_UA

    Олексій Белько, який влаштував стрілянину на мосту Метро, нещодавно добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв

    Снайпери та БТР спецпризначенців вже прибули на міст Метро у Києвіі. Про це повідомляє Київ оперативний у Facebook

    До речі, за даними видання, особу злодія було встановлено одразу - Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

    Наразі вибухотехніки перевіряють міст.

    Як повідомлялось, на мосту Метро у Києві невідомий заблокував рух. Він стріляє і погрожує вибухом. Поліція перекрила рух автомобілів і потягів метро по мосту.

    Згодом стало відомо, що зловмисник, який погрожує підірвати міст Метро, розстріляв дрон, що запустили поліцейські. 


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