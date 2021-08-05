Надзвичайна ситуація в метро: на «Театральній» виявлено підозрілий предмет

Підозрілий предмет виявлено на поручні ескалатора у переході між станціями метро «Театральна» та «Золоті ворота»

Пересадочний вузол між станціями метро «Театральна» та «Золоті ворота»

У четвер, 5 липня, вранці до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на поручні ескалатора у переході між станціями метро «Театральна» та «Золоті ворота» знаходиться підозрілий предмет. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та співробітники профільних служб. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Пересадочний вузол між станціями метрополітену тимчасово зачинений. На місці події працюють співробітники вибухотехнічної служби, кінологи та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці забезпечують охорону місця події та встановлюють походження невідомого предмету.

Наразі подія належним чином зареєстрована у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень в управлінні поліції у метрополітені. Після проведення першочергових слідчих дій події буде надана правова кваліфікація.

Як повідомлялося, 3 серпня столичні поліцейські провели навчання з виявлення підозрілих предметів біля адмінбудівель.

На прилеглій до Верховної Ради України території в умовах, максимально наближених до реальних, працівники різних підрозділів поліції Києва спільно зі співробітниками Управління державної охорони України відпрацювали алгоритм дій при виявленні підозрілих предметів.

Правоохоронці закликають громадян реагувати на сумнівні предмети, наприклад залишені пакети або речі, у громадських місцях, телефонуючи до поліції.