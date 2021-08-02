У київській підземці диктор закашлявся під час оголошення: що сталося (відео)

На станціях метро лунали стандартні оголошення, наприкінці яких диктор закашлювався

У київському метро диктор вперше раптово закашлявся наприкінці оголошення для пасажирів. Подія виявилась соціальним перформансом до Всесвітнього дня боротьби з раком легень, який відзначають 1 серпня.

Так, після стандартних оголошень на станціях пролунав кашель і повідомлення: «Кашель, що не проходить або посилюється, може бути симптомом раку легені. Шановні пасажири, піклуйтеся про своє здоров’я і не забувайте регулярно відвідувати лікаря».

Перформанс був організований компанією Roche Ukraine за підтримки Київського метрополітену в рамках Року обізнаності про рак легені.

«Все для того, щоб укотре привернути увагу до захворювання, яке щороку забирає життя понад 9 тис. українців. Люди часто ігнорують симптоми, зокрема кашель, і близько 70% хворих на рак легені потрапляють до лікаря вже на пізніх стадіях. Якщо ви маєте кашель, біль у грудях, задишку та охриплість, обов’язково зверніться до сімейного лікаря. Це заради вашого життя!» – зазначили організатори.

«Про рак легенів треба говорити, щоб якомога більше людей знали його симптоми та розуміли важливість ранньої діагностики. Для нас було важливо підтримати цей перформанс, тим більше, київським метро щодня користуються близько мільйона пасажирів», – сказав начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

На яких станціях відбувся перформанс

Для перформансу організатори обрали багатолюдні станції київського метро:

«Вокзальну»,

«Лівобережну»,

«Театральну».

На станціях лунали стандартні оголошення на кшталт «Шановні пасажири! В касовій залі працюють автомати для оплати проїзду банківською карткою». Наприкінці повідомлення диктор закашлювався та закликав слідкувати за своїм здоров’ям, звертати увагу на симптоми й регулярно відвідувати лікаря.

Як реагували люди у метро

«Я просто їхала на роботу і раптом почула цей кашель. Бачила, як навколо мене десятки людей насторожились і підняли голови, – каже пасажирка Наталія. – Тепер, якщо у мене з’явиться кашель, я буду більш пильною, не списуватиму все на звичайну застуду і зателефоную сімейному лікарю».

Симптоми раку легень

Кашель, що не проходить або посилюється, є одним із найпоширеніших симптомів раку легень. Він може бути ознакою інших захворювань, проте за наявності цього симптому варто негайно звернутися до лікаря.

«Кашель можна легко переплутати з ознакою інших хвороб і не надати йому суттєвого значення. Деякі онкопацієнти місяцями не звертали уваги навіть на легке покашлювання, адже були впевнені, що це бронхіт, застуда чи наслідок паління», – зазначає Богдан Борисюк, завідувач відділення пухлин легень та середостіння Національного інституту раку.

Рік обізнаності про рак легені – це інформаційний проєкт, що має за мету підвищити рівень знань українців про це захворювання, його перші ознаки, групи ризику, діагностику, профілактику і лікування. Дізнатися більше про рак легені можна на сайті: stoplungcancer.org.ua.