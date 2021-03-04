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    На ремонти столичних шкіл витратять понад 1,5 млрд грн

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    Усі заплановані ремонти мають закінчитися до 1 вересня 2021 року - На ремонти столичних шкіл витратять понад 1,5 млрд грн
    Усі заплановані ремонти мають закінчитися до 1 вересня 2021 року
    Ілюстраційне фото

    Цьогоріч у закладах освіти все більше буде реалізовуватись Нова українська школа

    У Києві до нового навчального року 1 вересня 2021 року в усіх закладах освіти мають завершити заплановані ремонти.

    За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, до 1 вересня також мають створити умови для реалізації Нової української школи, – повідомляє «Вечірній Київ».

    «У столичному бюджеті передбачено 1,6 млрд грн на ці потреби, що в розрахунку на одну дитину в середньому становить 3,3 тис. грн. Ми пішли шляхом повного забезпечення дітей усім необхідним, де безпека та комфортні умови в закладах освіти – наш пріоритет», – зазначив він.

    Зокрема, ремонтуватимуть дахи, фасади, харчоблоки, місця загального користування, огорожі закладів освіти тощо.

    Пріоритетні напрямки обиратимуть районні адміністрації. Також вони визначатимуть програми розвитку шкіл і садочків, з огляду на індивідуальні потреби закладів освіти.

    До слова, Міністерство цифрової трансформації запустило новий освітній проєкт під назвою «Слухай». Йдеться про онлайн-бібліотеку аудіокниг, що входять до програми ЗНО.

    «Слухай» – це найбільша онлайн-бібліотека аудіокниг українською мовою, озвучених голосами українських селебріті. Добірку 60 аудіокниг із творами української літератури, що входять до програми ЗНО, вже можна безкоштовно прослухати за посиланням: sluhay.com.ua/zno.

    Теги: Київ школа ремонт КМДА
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