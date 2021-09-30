У Київському зоопарку тріщини на склі вольєра з ведмедями «поремонтували» аплікаціями (фото)

Київський зоопарк після першої за 50 років реконструкції відкрили торік у травні минулого року

Працівники зоопарку наклеїли прикраси з паперу на скло, яке вкрилося тріщинами

Працівники Київського зоопарку заклеїли аплікаціями тріщини на склі у вольєрі з ведмедями. Про це повідомляє РБК-Україна.

На фотографіях видно, що скло вольєра вкрите тріщинами. А щоб вони не сильно впадали в очі, на них наклали кольорові аплікації.

«Залишається тільки сподіватися, що скло не буде тріскатися далі, і ніхто з відвідувачів зоопарку не постраждає через це», – йдеться в повідомленні.

23 травня 2020 року в Києві після першої за 50 років реконструкції відкрили зоопарк. Реконструкція Київського зоопарку розпочалася влітку 2017 року.

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