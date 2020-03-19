У Кличка запевнили, що весь столичний транспорт проходить дезінфекцію (фото)



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Транспорт не виходить на маршрут без дезінфекції Фото: КМДА

Наземний комунальний транспорт працює у штатному режимі

Інтенсивні щоденні санітарні заходи в умовах карантину тривають. Жодна одиниця наземного комунального громадського транспорту, маршрутних автобусів приватних перевізників не виходить на маршрут без повноцінної дезінфекції. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

Також щоденно проводиться санітарна обробка та миття зупинок громадського транспорту, посадкових майданчиків, поручнів підземних пішохідних переходів.

«В усіх районах столиці дорожні служби здійснюють миття проїзних частин доріг, мостів і шляхопроводів із застосуванням миючих засобів», – повідомив Густєлєв.

«Наземний комунальний транспорт працює у штатному режимі. Проте, враховуючи карантинні заходи, його головна задача – це забезпечити перевезення тих киян, які здійснюють медичне обслуговування, життєдіяльність та безпеку столиці. Інші мають залишатися вдома. Це зменшуватиме навантаження на міський транспорт», - зазначили у КМДА.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

Столичний комунальний транспорт дезинфікують на кінцевих зупинках маршрутів.

Також проводиться дезінфекція зупинкових комплексів.