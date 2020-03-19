Поліція почала карати порушників умов карантину (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До мобільних груп входять поліцейські, нацгвардійці та співробітники ДСНС Фото: Нацполіція

Адмінпротоколи вже складено на десятьох мешканців Києва та області

На території України для проведення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції та посилення публічної безпеки і порядку залучено понад 15 тисяч поліцейських, які несуть службу у складі мобільних груп, піших нарядів, автопатрулів, груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативних груп та на контрольно-перевірочних пунктах. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України.

Разом із військовослужбовцями Національної гвардії України та працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій поліцейські продовжують превентивні заходи та охорону публічної безпеки задля протидії поширенню захворювань на коронавірусну інфекцію.

За словами Фацевича, розпочали роботу контрольно-перевірочні пункти, на яких, зокрема, будуть перевіряти стан здоров’я громадян. Також поліцейські контролюватимуть виконання перевізниками та суб’єктами господарювання обмежень, встановлених Кабінетом міністрів України.

«Пріоритетом поліції зараз є профілактичні заходи, ми проводимо роз’яснювальну роботу, особливо з тими суб’єктами господарювання, хто надає послуги пасажирських перевезень. Однак уже на території держави складено 32 адміністративні протоколи, зокрема найбільше – у Донецькій області», - зазначив Фацевич.

При цьому він зауважив, що поліцейські складають на правопорушників адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП:

10 - у Донецькій області,

7 – у Києві,

6 – у Херсонській,

3 – у Київській,

по 2 – у Полтавській та Чернігівській,

по одному – в Одеській та Чернівецькій областях.

Ситуаційні центри Нацполіції та всіх територіальних підрозділів працюють у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.