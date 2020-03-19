Поліція почала карати порушників умов карантину (фото, відео)
Адмінпротоколи вже складено на десятьох мешканців Києва та області
На території України для проведення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції та посилення публічної безпеки і порядку залучено понад 15 тисяч поліцейських, які несуть службу у складі мобільних груп, піших нарядів, автопатрулів, груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативних груп та на контрольно-перевірочних пунктах. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України.
Разом із військовослужбовцями Національної гвардії України та працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій поліцейські продовжують превентивні заходи та охорону публічної безпеки задля протидії поширенню захворювань на коронавірусну інфекцію.
За словами Фацевича, розпочали роботу контрольно-перевірочні пункти, на яких, зокрема, будуть перевіряти стан здоров’я громадян. Також поліцейські контролюватимуть виконання перевізниками та суб’єктами господарювання обмежень, встановлених Кабінетом міністрів України.
«Пріоритетом поліції зараз є профілактичні заходи, ми проводимо роз’яснювальну роботу, особливо з тими суб’єктами господарювання, хто надає послуги пасажирських перевезень. Однак уже на території держави складено 32 адміністративні протоколи, зокрема найбільше – у Донецькій області», - зазначив Фацевич.
При цьому він зауважив, що поліцейські складають на правопорушників адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП:
- 10 - у Донецькій області,
- 7 – у Києві,
- 6 – у Херсонській,
- 3 – у Київській,
- по 2 – у Полтавській та Чернігівській,
- по одному – в Одеській та Чернівецькій областях.
Ситуаційні центри Нацполіції та всіх територіальних підрозділів працюють у цілодобовому режимі.
Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.