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    Як у Києві дезінфікують зупинкові комплекси (фото)

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    <p>Комунальники обробляють зупинкові комплекси спеціальними хімічними засобами</p> - Як у Києві дезінфікують зупинкові комплекси (фото)

    Комунальники обробляють зупинкові комплекси спеціальними хімічними засобами

    Фото: Олександр Груздєв, Главком

    Дезінфекцію транспорту та зупинок проводять у всіх районах столиці

    У Києві проводиться посилена санітарна обробка громадського транспорту та зупинкових комплексів.

    Дезінфекцію проводять працівники комунальних підприємств.

    Такі роботи проводять в усіх районах Києва. Зокрема, сьогодні, 19 березня, «Главком» став свідком санітарної обробки зупинкових комплексів на вулиці Ентузіастів у Дніпровському районі (масив Русанівка).

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    Як у Києві дезінфікують зупинкові комплекси (фото)
    Як у Києві дезінфікують зупинкові комплекси (фото)
    Як у Києві дезінфікують зупинкові комплекси (фото)
    Як у Києві дезінфікують зупинкові комплекси (фото)

    Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

    Столичний комунальний транспорт дезинфікують на кінцевих зупинках маршрутів. Також проводиться дезінфекція ліфтових кабін, сходових клітин та під’їздів житлових будинків.

    Крім того, столичні комунальні підприємства посилили заходи щодо санітарної обробки доріг, штучних споруд, підземних пішохідних переходiв: обробляють поручні, перила, лавки, лiфти.

    Київ громадський транспорт карантин коронавірус
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