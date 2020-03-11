  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні усі заклади освіти відзавтра зачинені на тритижневий карантин

    • Розсилка
    Карантин триватиме три тижні &ndash; з 12 березня до 3 квітня 2020 року - В Україні усі заклади освіти відзавтра зачинені на тритижневий карантин
    Карантин триватиме три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року

    Карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності

    З 12 березня 2020 року в Україні запроваджується тритижневий карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління.

    Докладні рекомендації для керівників закладів та управлінців є у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня 2020 року, який оприлюднений на сайті МОН.

    Зазначається, що карантин запроваджується в усіх закладах освіти, незалежно від форми власності та сфери управління: дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти.

    «Карантин триватиме три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти», - наголосили у міністерстві.

    МОН також рекомендує закладам освіти:
    1. Відмовитись від проведення та участі у масових заходах в приміщеннях та на території закладів освіти, зокрема пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, змагань, конкурсів, виставок тощо;
    2. Не направляти здобувачів освіти та співробітників закладів до країн з високим ступенем ризику зараження;
    3. Інформувати здобувачів освіти та співробітників закладів щодо того, як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання;
    4. Розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації;
    5. Розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;
    6. Забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;
    7. Виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань;
    8. Виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій;
    9. Обмежити проведення запланованих нарапрофілактичні заходид, перевірок, експертиз до нормалізації епідемічної ситуації.

    Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією

    Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

    Міністерство охорони здоров'я Міністерство освіти і науки освіта школа військові навчання хвороби карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ