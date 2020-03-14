У Києві через коронавірус дезинфікуватимуть не лише міський транспорт, але й ліфти та сходи у будинках



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Дезинфікуватимуть як наземний, так і підземний комунальний транспорт, - КМДА

Столична влада посилює протиепідемічні заходи

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив, що столичний комунальний траснпорт дезинфікуватимуть на кінцеивх зупинках. Про це посадовець написав на своїй сторінці у Facebook.

Поворозник зазначив, що у Києві міська влада посилює протиепідемічні заходи.

«Дав окремі доручення щодо санітарної обробки та дезінфекції рухомого складу на кінцевих зупинках маршрутів комунального транспорту. Це стосується і метрополітену і наземного транспорту», - поінформував заступник голови КМДА.

Також Поворозник написав, що доручив забезпечити проведення дезінфекції ліфтових кабін, сходових клітин та під’їздів житлових будинків.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління. «Терміни карантину можуть змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти», – йдеться у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня, оприлюдненому на сайті МОН.

Міністерство охорони здоров’я, і мер Києва Віталій Кличко попередили про адміністративну або кримінальну відповідальність тих, хто намагатиметься не дотримуватися протиепідемічних заходів.

Одразу після оголошення обмежень кияни побігли в супермаркети по «карантинні закупівлі»: у деяких супермаркетах Києва були помічені величезні черги. Люди скуповують продукти і засоби першої необхідності: крупи та макарони.

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