У КМДА розповіли про запуск системи автофіксації порушень правил паркування

Всі факти порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів фіксуватимуться в автоматичному режимі

У Києві реалізується пілотний проєкт із автоматичної фотофіксації порушень правил паркування. Плату за паркування під час дії експерименту з водіїв не братимуть. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

«Проєкт реалізується спільно з компанією Municipality Parking System. Для його реалізації вже встановлені всі необхідні технічні пристрої – вісім пристроїв для фотофіксації фактів порушення правил зупинки, стоянки та паркування, шість платіжних терміналів – у кожному по три камери, та 12 сенсорних датчиків, які вмонтовані в місця для паркування. Встановлені камери охоплюють весь паркувальний майданчик», – зазначив Густєлєв.

Протягом 60 днів на вул. Басейній, поблизу Бессарабської площі, як експеримент працюватиме інноваційна система здійснення автоматичної фотофіксації фактів порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів.

За його словами, всі факти порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів фіксуватимуться в автоматичному режимі, без додаткового залучення інспекторів з паркування. Камери та сенсорні пристрої фіксуватимуть момент зупинки транспортного засобу і час його знаходження на паркувальному майданчику, номерні знаки автомобіля, та чи не відбувається порушення правил дорожнього руху.

«Звертаю увагу автомобілістів, що на стадії пілотного проєкту плата за паркування транспортного засобу не стягується», – наголосив Густєлєв.

У разі успішної реалізації пілотного проєкту розглядатиметься можливість для поступового впровадження цієї системи на інших парувальних майданчиках міста.

Раніше повідомлялося, що на Бессарабській площі в Києві з’явилися нові «розумні» паркомати.

Також «Главком» повідомляв про те, що 14 квітня працівники Управління (Інспекції) з паркування Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації здійснили виїзд на територію Святошинського району з метою перевірки дотримання водіями заборони щодо паркування на газонах, клумбах та інших озеленених територіях.